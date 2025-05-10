Германии следует прекратить поставки оружия на Украину, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 10 мая, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Москву согласиться на безусловное 30-дневное перемирие. Он уточнил, что если Россия не согласится на предложения Запада, то против нее будут введены жесткие санкции.

«Мерц пытается вписаться в актуальную международную повестку. Но, похоже, договариваться ему надо самому с собой. Пока Германия не прекратит поставки вооружений на Украину, никакой речи о 30-дневном перемирии быть не может», — отметил Ивлев.

Парламентарий заметил, что Россия первая объявила трехдневное перемирие, а ее никто не поддержал.

Западные страны пытаются заставить РФ пойти на 30-дневное перемирие, а в это время ВСУ получит новые партии танков Leopard, БМП Marder, ЗРК Patriot с ракетами, ЗСУ Gepard, РЛС TRML-4D, различную номенклатуру боеприпасов и патронов, разъяснил генерал–майор.

«Так дело не пойдет. Начните с себя, Фридрих Мерц. Кстати, это касается лидеров и других стран из коалиции [желающих]. Разговор с Россией с позиций ультиматума бесперспективен», — подчеркнул Ивлев.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация США, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов.