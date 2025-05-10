Макрон высказался об отправке военных на Украину

Размещение тысяч европейских военных на территории Украины не имеет смысла. Об этом в интервью телеканалу TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Речь не идет о том, чтобы разместить тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч европейских или в целом западных солдат. В этом не было бы смысла», — сказал он.

В то же время Макрон подчеркнул, что Европа готова продемонстрировать свою солидарность в стратегическом плане.

До этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что участники «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими ВСУ.

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