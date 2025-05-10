Бунт произошел в психбольнице для преступников в Германии

В психиатрической лечебнице для преступников в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия заключенные подняли бунт. Об этом сообщило издание Bild.

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По данным издания, заключенные разожгли огонь и построили баррикады. СМИ отметило, что к месту происшествия спешит вооруженный спецназ германской полиции.

Журналисты отметили, что правоохранители опасаются взятия заложников — среди бунтовщиков есть опасные преступники.

В апреле из тюрьмы у города Монго в центральной части Чада совершили «кровавый побег» 132 заключенных. Заключенные взбунтовались, ворвались в кабинет начальника тюрьмы, чтобы забрать оружие. Произошла перестрелка с охранниками. В это же время прибыл губернатор, который тоже пострадал.

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По данным СМИ, бунт произошел накануне вечером после перестрелки, в результате которой как минимум шестеро человек пострадало. Источник в городской администрации добавил, что до бунта заключенные жаловались на нехватку еды.