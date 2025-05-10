Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом рассказал глава МИД Украины на странице в X.

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По его словам, после встречи «коалиции желающих» в Киеве Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели конструктивный телефонный разговор с президентом США по мирным усилиям.