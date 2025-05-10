Шестеро руководителей Нацгвардии Украины отстранены от должностей

Шесть сотрудников руководящего звена Национальной гвардии Украины отстранены от должностей.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Украины.

«Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения главного управления национальной гвардии отстранены от должностей», — говорится в сообщении.

В МВД подтвердили начало служебного расследования, однако подробности не разглашаются.

Ранее МИД Украины выразил демарш странам, чьи лидеры посетили парад Победы в Москве.