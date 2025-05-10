В Берлине появилось фото деда Зеленского с извинениями за внука

В Берлине у памятника воинам Советской Армии появилась фотография деда президента Украины Владимира Зеленского с извинениями за внука. Об этом рассказал в Александр Коц.

Он опубликовал видео, на котором изображена фотография на фоне монумента.

«Семен Иванович Зеленский. Товарищи, простите за внука-предателя», — указано в надписи на снимке.

© Telegram-канал Kotsnews

Ранее Зеленский рассказал, что его дед прошел всю войну и остался навсегда в памяти одним из героев, защитивших Украину от нацистов. Семен Зеленский был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии.