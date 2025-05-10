В Белоруссии назвали российского журналиста тварью и пригрозили «разбить хлебало»

Белорусский телеведущий Григорий Азаренок оказался возмущен материалом российского журналиста Андрея Колесникова о параде Победы на Красной площади в Москве и прибытии туда лидеров других государств. Он назвал своего коллегу тварью и пригрозил «разбить хлебало» при встрече, пишет Telegram-канал «Подъем».

По информации издания, Азаренок высказывал оскорбления в адрес Колесникова из-за статьи «Победа была за ними» в «Коммерсанте». В ней, в частности, автор в ироничной манере говорит, что приехавший на парад президент Белоруссии Александр Лукашенко «благосклонно кивнул» маршировавшим расчетам соотечественников, но не встал, как главы других государств, чьи военные шли потом.

«Неспешен был, спешившись, президент Белоруссии Александр Лукашенко. Шел, по обыкновению заложив руку за борт пиджака и на все обращая внимание. Уверен, он и с лошадью возле арки поговорил», — также говорится в материале.

После публикации статьи белорусский телеведущий назвал россиянина либералом, а издание, в котором она вышла, — туалетной бумагой. Он заявил, что журналистский мир тесен, и пообещал избить коллегу, чтобы тот «лучше видел своими зенками».

В Москве прошел парад в честь 80-летия Победы

Главный редактор «Коммерсанта» Михаил Лукин назвал произошедшее «мышиной возьней».

«Я точно не буду отвечать. По некоторому количеству заметок остаются какие-то люди счастливы, а какие-то люди — недовольны. Я никогда не раздувал все эти конфликты (...) Каждый читатель имеет право на свое мнение», — заявил он, указав, что кому-то материал мог понравиться, а кому-то — нет. «Я не могу оценивать корректность другой стороны (...) Я совершенно не хочу в этом мышином разборе участвовать», — заключил Лукин.

В пятницу, 9 мая, на Красной площади состоялся парад, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. На нем присутствовали лидеры почти 30 государств.