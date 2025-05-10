Стало известно отношение Украины к критике Трампа в адрес России

В Киеве довольны тем, что американский лидер Дональд Трамп и политики из его команды начали критиковать Россию за отказ от компромисса по текущему конфликту и заговорили об ужесточении санкций против Москвы. Об этом рассказал колумнист The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус, пообщавшийся с украинскими чиновниками.

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Он выяснил, что Киев в целом готов рассмотреть возможность компромисса с Москвой, но на собственных условиях. Для этого Украина требует прекращения огня на всей линии фронта, однако она не готова к немедленному обсуждению долгосрочных «корневых» проблем, на чем настаивает Россия.

«Через шесть недель мы поймем, ждет ли нас очередной раунд войны, с США или без них, или мирный сценарий», — привел Игнатиус слова одного из советников президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего сохранить анонимность.

Ранее Трамп обратился к Москве и Киеву с призывом приложить одинаковые усилия для разрешения текущего конфликта. Он напомнил, что каждая неделя боевых действий стоит пяти тысяч жизней людей — как военных, так и гражданских.