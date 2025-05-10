Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сбежала с митинга в Люксембурге, участники которого исполняли «День Победы». Об этом пишет РИА Новости.

Акцию организовала 9 мая партия Mir d’Vollek («Мы, народ»). Участники несли флаги России, пели советские песни.

На опубликованных кадрах видно, что политик выходит из здания, где проходили переговоры с председателем Евросовета Антониу Коштой и премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом, некоторое время стоит и оглядывается по сторонам, но затем поспешно уходит.

«Звучали советские песни — все то, что запрещено в Берлине, — и мадам было не до смеха», — отметили очевидцы.

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Ранее сообщалось, что жители Вены в ходе празднования Дня Победы включили песню «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.