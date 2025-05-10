Германия начала отказывать просителям убежища на границе с ЕС

Пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.

Полиция Германии начала реализацию новых мер по ужесточению контроля на границах, передает ТАСС. В рамках этих мер четверо граждан Афганистана, прибывших из Люксембурга и ранее подавших заявку на убежище в Греции, были задержаны на вокзале Трира и возвращены обратно после консультаций с полицией Люксембурга.

Как сообщил представитель полиции Трира, новые правила не затрагивают беременных женщин, детей и другие уязвимые группы, на которых распространяются исключения.

Власти ФРГ усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией, а в ближайшее время ожидается прибытие дополнительных сотрудников федеральной полиции.

МВД ФРГ недавно отменило распоряжение 2015 года, позволявшее просителям убежища въезжать в страну даже после подачи заявлений в других странах ЕС. Теперь такие лица будут разворачиваться на границе. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц действует 36 пограничных пунктов на границе с Люксембургом и Бельгией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая уроженка России Натали Павлик заняла пост государственного министра и уполномоченного федерального правительства Германии по вопросам миграции, беженцев и интеграции.

Украинским беженцам в Германии сократят пособия

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о намерении выплачивать новым беженцам с Украины пособия для лиц, ищущих убежища, в размере ниже прежних.

А председатель ХДС Фридрих Мерц заявлял о планах изменить политику предоставления убежища и внутренней безопасности Германии после избрания канцлером.