Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Германии Фридриха Мерца об ужесточении санкций против России.

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Он также отметил, что эту инициативу поддерживают президента Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, тем самым готовясь к продолжению конфронтации.

Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций, если Москва не согласится на 30-дневное перемирие на Украине. По его словам, в этом вопросе действия Европы, США и Великобритании будут скоординированы.

«Они спешат, они хотят тотальной войны. Она нужна им всем — и Мерцу, и Макрону, и Урсуле», — возмутился Филиппо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россию уже не напугать очередными санкциями. По его словам, Москва привыкла к санкциям и знает, что будет делать после их объявления, как будет минимизировать их последствия.