Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что после завершения своего визита в Российскую Федерацию направится в Китай, где планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы мирного разрешения конфликта на Украине.

В дальнейшем глава бразильского государства намерен провести переговоры с руководством Франции.

«Я собираюсь обсудить вопрос мира с Си Цзиньпином, [после ] буду обсуждать с Францией, поскольку единственное, что интересует Бразилию в этом вопросе — это скорейшее возвращение к нормальным отношениям в мире», — сказал политик.

Его слова передает ТАСС. Он также отметил, что Бразилия намерена поддерживать общение с теми сторонами, которые действительно стремятся к установлению мира на территории Украины.

Лула да Силва назвал безумием вооружение Европы и ее союзников

Ранее бразильский лидер заявил о том, что страны ЕС, включая Германию, должны были быть в Москве 9 мая. Также политик выразил обеспокоенность тем, что Европа и ее партнеры, в том числе Япония, возвращаются к милитаризации.