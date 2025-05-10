Раскрыт план Трампа по признанию Палестины

Президент США Дональд Трамп признает государство Палестина «без присутствия ХАМАС», он выступит со специальной декларацией на саммите в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Media Line со ссылкой на дипломатический источник.

В середине мая Саудовская Аравия примет саммит стран Персидского залива и США. Это произойдет в рамках первого визита Трампа в Эр-Рияд.

Планируется, что Трамп и все лидеры стран Персидского залива будут участвовать в саммите. При этом американский лидер выступит с сенсационным заявлением о Палестине, утверждает анонимный источник.

«Президент Дональд Трамп издаст декларацию о государстве Палестина и признании его США, это будет создание палестинского государства без присутствия ХАМАС», — сообщил дипломатический источник, который отказался назвать свое имя.

Он добавил, что это важное заявление «изменит баланс сил на Ближнем Востоке, и больше стран присоединятся к Соглашениям Авраама» (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020—2021 годах).

Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

При этом Ахмед Аль-Ибрагим, бывший дипломат, работавший в регионе Персидского залива, сказал, что не ждет, того, что на саммите Трамп признает Палестину.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II приглашены не были. Это две самые близкие к Палестине страны, и для них было бы важно присутствовать на любом подобном мероприятии», — пояснил он свою точку зрения.

Источники также считают, что Трамп может освободить от пошлин страны Персидского залива.