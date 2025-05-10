Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс утверждает, что ситуация в конфликте на Украине якобы выглядит так, что Россия не сможет достичь «больших побед».

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Его слова приводит украинский телеканал «Общественное».

«Война сильно изменилась. Сейчас наибольшую роль играют БПЛА. Это то, что не дает возможности стороне, которая – как Россия – имеет больше ресурсов, существенно сдвинуть линию фронта», — порассуждал Кубилюс.

Он утверждает, что Россия якобы не так сильна, как заявляет. Еврокомиссар подчеркнул, что «оптимистично» смотрит в будущее Украины, поскольку она «может удержать позиции на фронте», а Запад – увеличить поддержку. Такое развитие событий может ускорить «справедливый мир», полагает политик.

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Накануне Кубилюс отверг возможность «дружеских отношений» ЕС и России, поскольку Москва якобы является самой большой угрозой для континента. По утверждению политика, дружба с президентом России Владимиром Путиным якобы спровоцирует Кремль на агрессивную «внутреннюю и внешнюю политику», а также внесет смятение в ряды Запада.