На Западе рассказали о злости Киева из-за парада Победы в Москве

Украина начала спецоперацию против Венгрии из-за позиции Будапешта по вопросу расширения Евросоюза. Также Украина оказалась зла из-за успешного проведения парада Победы в Москве, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

Так он оценил пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев вышлет двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. В вою очередь, глава венгерского МИД заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. Дипломат посетовал, что последние три года доказали, что конфликт на Украине является «пропагандистской войной».

«Взяли двух венгерских заложников под надуманным предлогом. Вы сделали это, чтобы отвлечь внимание от неспособности помешать параду в Москве и подорвать голосование венгров по вопросу ускоренного вступления в ЕС», — обратился к Киеву Кошкович.

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Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач рассказал, что правительство защитит Венгрию от нападок Украины на ее суверенитет. Так он оценил обвинения Киева в том, что Будапешт якобы осуществлял шпионаж на украинской территории.