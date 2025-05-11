Трамп намерен помочь Индии и Пакистану найти решение территориального спора

США намерены "работать с обеими сторонами" конфликта между Индией и Пакистаном, чтобы найти решение кризиса. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

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"Я буду работать с вами обеими, чтобы понять, можно ли после "тысячи лет" найти решение по Кашмиру", - подчеркнул он.

По словам американского лидера, Вашингтон намерен значительно увеличить объемы торговли как с Индией, так и с Пакистаном в рамках попытки урегулирования. 10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Индия и Пакистан при посредничестве Вашингтона договорились о полном и незамедлительном прекращении огня.

Слова американского лидера подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде — как сообщил Мисри, режим прекращения огня начал действовать в 17:00 (14:30 мск). 6 мая Индия начала военную операцию "Синдур" против инфраструктуры на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как "террористическую".

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что удары пришлись исключительно по гражданским объектам. После этого началась ответная операция со стороны Исламабада. В ночь на 10 мая Пакистан начал военную операцию против Индии под названием "Буньян-ум-Марсус" (в переводе с арабского — "Прочная стена"), заявив, что она стала ответом на недавние удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы Удхампур и Патханкот в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе.

Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия. Обострение началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в контролируемом Индией Кашмире было совершено вооруженное нападение на мирных жителей. Индия возложила ответственность за произошедшее на пакистанскую разведку. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".