Глава МИД Германии предупредил о «шаткой ситуации» в Прибалтике

Министр иностранных дел Германии призвал усиливать безопасность Балтийского моря и Прибалтики, поскольку там складывается «шаткая ситуация».

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Его слова приводит газета Neue Osnabrücker Zeitung.

«Я считаю <...>, что весь Балтийский регион до сих пор получал слишком мало общественного внимания, и я хотел бы привлечь к нему больше внимания во время моего пребывания в должности», — сказал Вадефуль.

Он подчеркнул, что в регионе складывается «шаткая ситуация, и это очевидно».

До этого Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжит оставаться одним из главных союзников Украины и будет поддерживать Киев, пока Россия не прекратит конфликт.

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Он также заявлял, что на посту главы внешнеполитического ведомства будет сохранять курс на полную поддержку Украины. Политик придерживается антироссийской позиции и является одним из ястребов в ХДС относительно отношений с Россией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.