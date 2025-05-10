В КНДР заявили, что всегда будут рядом с Россией

ЦК ТПК, Госсовет КНДР, Президиум ВНС КНДР и Кабинет Министров КНДР направили совместное поздравительное послание руководству Российской Федерации и всему российскому народу по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Корейская сторона заверила, что всегда будет рядом с Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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"Рядом со сражающейся Россией, с побеждающей Россией всегда будет находиться Корейская Народно-Демократическая Республика", — говорится в поздравлении. Его текст опубликован на сайте ЦТАК.

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Власти подчеркнули, КНДР и Россия, опираясь на нормы международного права и положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, успешно провели совместную операцию по освобождению Курской области, что позволило вывести союзнические отношения двух стран на новый уровень. В Корее выразили неизменную приверженность принципам заключенного с Россией договора, подтвердив готовность оказывать всестороннюю поддержку российской стороне в вопросах защиты государственного суверенитета.