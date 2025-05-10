В МИД Пакистана рассказали об ударах по Индии

Вооруженные силы Пакистана на текущий момент находятся в состоянии повышенной готовности.

Военные наносят ответные удары по Индии исключительно в качестве оборонительных мер, объяснил вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, передает телеканал Geo TV.

«Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии повышенной готовности и полностью готовы в свете недавней региональной напряженности», — подчеркнул министр.

По его словам, недавний военный ответ был исключительно оборонительной мерой.

Как обозначил Дар, международное сообщество должно сыграть свою роль в том, чтобы «заставить Индию осознать серьезность своих ошибок». Он осудил действия Нью-Дели за последние двое суток.

Ранее межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана проинформировала об уничтожении аэродрома в индийском городе Бирнала в регионе Джамму и Кашмир. Также пакистанские военные уничтожили три индийских блокпоста.

Также сообщалось, что Пакистан провел успешную кибератаку на инфраструктуру Индии, в результате чего из строя были выведены 70 процентов энергосетей.