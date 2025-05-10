Вычеркнув себя из победителей Второй Мировой Войны, Украина потеряла экономические и исторические блага. Роковое решение для страны назвал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина решила отказаться от идентичности ради интеграции с Евросоюзом, который депутат назвал «лагерем побежденных».

«Оставили бы гитлеровцы на территории побежденной Украины АЭС и приборостроение, образование и культуру? Нет, конечно. Поэтому отказ от исторических прав автоматически привел к утрате исторических и экономических благ. И это совершенно справедливо - ведь если ты решил стать шароварным неандертальцем - зачем тебе атомная энергетика?» — написал Дубинский.

В Раде рассказали, как Киев решил обмануть США

Ранее Дубинский допустил гражданскую войну и распад Украины после окончания конфликта с Россией. Он указал, что если у Киева не будет внешнего врага, то проблемы найдутся внутри государства.