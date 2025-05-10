В Пакистане сообщили об успешной кибератаке на инфраструктуру Индии
Пакистан провел успешную кибератаку на инфраструктуру Индии, в результате чего из строя были выведены 70 процентов энергосетей. Об этом сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.
«По данным источников в сфере безопасности, Пакистан отключил 70 процентов энергосистемы Индии в результате кибератаки», — говорится в сообщении.
Другие подробности произошедшего телеканал не приводит.
Армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 мая армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии, которая стала прямым ответом «на продолжительные провокации Индии».