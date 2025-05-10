Трамп признался, что не может спать по ночам из-за мыслей об Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывает все большее разочарование из-за неудачных усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Это лишает его сна ночью. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Он (Трамп — прим. URA.RU) описал окончание конфликта России в Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам", — передает издание слова президента Штатов.

Трамп: Россия и Украина вместе должны работать над завершением конфликта

Такое заявление Трамп сделал в ходе встречи с группой ведущих спонсоров во Флориде.

Ряд американских должностных лиц также высказали мнение, что Трамп сочтет свою миссию выполненной, если ему удастся инициировать прямые переговоры между Россией и Украиной. По их словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть уже от самих сторон, а Соединенные Штаты смогут переключить внимание на другие приоритетные задачи.