Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, действовавшее с 8 по 11 мая, официально завершилось. Временное прекращение огня было инициировано для того, чтобы обеспечить безопасное празднование Дня Победы.

© РИА "ФедералПресс"

Согласно информации политического блогера Юрия Подоляки, уже в полночь после окончания перемирия на Украину полетели беспилотники «Герань», передает телеканал «Царьград».

Напомним, Киев изначально отказался соблюдать предложенное перемирие, требуя вместо четырех дней – тридцать. При этом, Владимир Зеленский угрожал иностранным лидерам, направлявшимся в Москву на парад Победы, заявляя об угрозе их безопасности.

За время действия перемирия украинские вооруженные силы более 9 тысяч раз нарушили условия, осуществляя атаки с использованием дронов и пытаясь прорваться на территорию Курской области. При этом киевский режим активно воспользовался объявленным Россией перемирием и пригласил европейских лидеров в Киев, где они встретились с Зеленским.

В ходе встречи обсуждалась возможность усиления санкционного давления на Россию в случае отказа от 30-дневного перемирия. Также на повестке дня стоял вопрос о возможных условиях и сроках ввода иностранных миротворческих сил на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Киев пытается добиться перемирия, столкнувшись с провалом майского наступления.