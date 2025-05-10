Макрон заявил о необходимости начать прямой диалог России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время визита в Киев, что необходимо начать прямой диалог между Россией и Украиной. Заявление было сделано в эфире телеканала TF1.

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Также он заявил, что необходимо достичь соглашения о 30-дневном прекращении огня. Кроме того Макрон добавил, что при несоблюдении этого в отношении России могут вводиться дополнительные санкции.

Французский президент Эммануэль Макрон, польский премьер-министр Дональд Туск, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер Кир Стармер прибыли на Украину, чтобы «обсудить мир, суверенитет и будущее республики». Соответствующая публикация появилась на странице Макрона в социальной сети Х.

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По его словам, мир должен начаться с безоговорочного прекращения огня. Если Москва не согласится на него, ЕС усилит давление совместно с Соединенными Штатами, указал Макрон.