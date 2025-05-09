РИА Новости: в Тбилиси прошла антиправительственная акция протеста
В Тбилиси прошло очередное массовое антиправительственное шествие. Об этом сообщает РИА Новости.
Шествие было приурочено ко Дню Европы. Митингующие вновь потребовали проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций протестов граждан.
По данным агентства, в мероприятии приняли участие около 2 тыс. человек.
Акция прошла спокойно.
Ранее экс-глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила о критическом моменте для оппозиции республики без финансирования со стороны USAID.