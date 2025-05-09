Индия закрыла 32 аэропорта из-за угрозы атак дронов
Индия временно прекратила работу 32 аэропортов на территории страны до 15 мая 2025 года. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на Главное управление гражданской авиации.
«Тридцать два аэропорта будут оставаться временно закрытыми для гражданских полетов до 5.29 (7.59 мск - ред.) 15 мая», — цитирует издание официальное заявление ведомства.
Ранее телеканал NDTV сообщил о фиксации активности беспилотников в аэропорту Сринагар в индийской части Кашмира, а также о звуках взрывов в районе объекта.
Эскалация конфликта между Индией и Пакистаном началась после теракта 22 апреля 2025 года близ города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир. В результате нападения погибли 25 индийских граждан и один житель Непала. Нью-Дели заявил о наличии доказательств причастности пакистанской разведки, однако премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отверг эти обвинения.
В ночь на 7 мая текущего года индийское оборонное ведомство объявило о проведении операции «Синдур» в ответ на атаку. По заявлению военных, удары были нанесены исключительно по «террористической инфраструктуре», избежав поражения пакистанских военных объектов. Власти Исламабада опровергли эту информацию, сообщив о пяти атакованных населённых пунктах, где погибли 31 человек и 57 получили ранения. МИД Пакистана подчеркнул право на «адекватный ответ», сохраняя напряжённость в регионе.