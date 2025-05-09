Индия закрыла 32 аэропорта из-за угрозы атак дронов

Индия временно прекратила работу 32 аэропортов на территории страны до 15 мая 2025 года. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на Главное управление гражданской авиации.

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«Тридцать два аэропорта будут оставаться временно закрытыми для гражданских полетов до 5.29 (7.59 мск - ред.) 15 мая», — цитирует издание официальное заявление ведомства.

Ранее телеканал NDTV сообщил о фиксации активности беспилотников в аэропорту Сринагар в индийской части Кашмира, а также о звуках взрывов в районе объекта.

Эскалация конфликта между Индией и Пакистаном началась после теракта 22 апреля 2025 года близ города Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир. В результате нападения погибли 25 индийских граждан и один житель Непала. Нью-Дели заявил о наличии доказательств причастности пакистанской разведки, однако премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отверг эти обвинения.

В ночь на 7 мая текущего года индийское оборонное ведомство объявило о проведении операции «Синдур» в ответ на атаку. По заявлению военных, удары были нанесены исключительно по «террористической инфраструктуре», избежав поражения пакистанских военных объектов. Власти Исламабада опровергли эту информацию, сообщив о пяти атакованных населённых пунктах, где погибли 31 человек и 57 получили ранения. МИД Пакистана подчеркнул право на «адекватный ответ», сохраняя напряжённость в регионе.