Трамп заявил о сложностях в разрешении конфликтов на Украине и в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп признал, что разрешить конфликты в секторе Газа и на Украине оказалось гораздо сложнее, чем он думал, когда обещал сделать это в короткие сроки. Об этом американский лидер заявил, выступая перед донорами Республиканской партии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Президент сообщил донорам, что разрешение конфликтов оказалось сложнее, чем он думал», — говорится в материале.

Президент США также назвал усилия Вашингтона по разрешению украинского конфликта «растущим разочарованием», из-за которого он не может спать по ночам.

Из основных сложностей касательно Украины Трамп отметил переговоры с российской стороной. При этом, по его словам, завершить конфликт в секторе Газа еще тяжелее, потому что стороны там воюют «уже тысячу лет».

Ранее Трамп заявил, что Москва и Киев должны работать над завершением украинского конфликта, так как добиться результатов можно только в сотрудничестве.