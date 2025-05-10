Макрон заявил о желании привлечь Трампа к европейскому проекту перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом попытался привлечь главу Белого дома к европейскому проекту перемирия на Украине. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу TVP Info.

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«Несколько часов назад я разговаривал по телефону с президентом Трампом и сказал ему, что мы могли бы работать вместе над прекращением огня (на Украине)», — сказал Макрон.

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Он отметил, что совместно с премьер-министром Польши Дональдом Туском, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером подготовил проект 30-дневного прекращения огня. Макрон подчеркнул, что хочет привлечь Трампа к поддержке этого документа.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп открыто презирает своего французского коллегу Эммануэля Макрона и мечтает избавиться от него.