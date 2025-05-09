В Белом доме рассказали о разговоре Трампа с Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе состоявшегося 8 мая телефонного разговора обсуждали предложенное США 30-дневное прекращение огня в зоне СВО.

Разговор Трампа с Зеленским, по словам пресс-секретаря, был "хорошим и продуктивным".

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Ливитт сказала, что ей неизвестно, получил ли Трамп согласие на свое предложение от Зеленского или президента России Владимира Путина. Она предположила, что новости, если они появятся, американцы услышат непосредственно от Трампа.