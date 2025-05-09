Посольство США в Киеве сообщило об угрозе массированной воздушной атаки

Посольство Соединенных Штатов Америки на Украине сообщило об угрозе массированной воздушной атаки в ближайшие дни. Соответствующая публикация была сделана в пятницу, 9 мая, пресс-службой американской дипмиссии.

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— Посольство США в Киеве получило информацию о потенциальном массированном воздушном ударе, который может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги, — говорится на официальном сайте посольства.

7 мая появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы отдал поручение Министерству обороны, в рамках которого необходимо выбрать цели в Киеве для осуществления ударов ракетным комплексом «Орешник». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя подобные сообщения, заявил, что ему нечего сказать, поскольку позиция Москвы относительно перемирия «хорошо известна» и в ней нет «никаких новых элементов».

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В свою очередь эксперты высказались о возможном ударе «Орешником» по Киеву, заявив, что он «вполне может быть».

По данным Министерства обороны России, украинская сторона нарушила перемирие, которое ранее объявил Путин в рамках празднования Дня Победы, больше пяти тысяч раз.