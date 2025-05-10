Лукашенко призвал не допустить начала новой мировой бойни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал государства принять меры, чтобы не допустить начала новой мировой бойни. Об этом сообщает ТАСС.

«Парадом пройдут доблестные военнослужащие — солдаты, офицеры и генералы Вооруженных сил Республики Беларусь, военнослужащие Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Узбекистана. Мы были вместе тогда. Мы вместе сегодня», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что страны должны сделать все, чтобы не началась новая мировая бойня, поскольку она может стать «концом истории».

Лукашенко назвал сегодняшний парад в Москве самым лучшим

Лукашенко также заявил, что мирную риторику Белоруссии не стоит «понимать превратно»: несмотря на то, что республика призывает к миру и надеется на прекращение всех мировых конфликтов, она сделает все возможное для укрепления своего оборонного потенциала, для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Политик подчеркнул, что армия Белоруссии — «главная опора, надежный щит республики», и получить подтверждение этому можно во время парада.

Ранее стало известно, что Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной. По словам главы МВД республики Ивана Кубракова, сотрудники органов внутренних дел особо следят за безопасностью в приграничных регионах.