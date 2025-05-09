США высказались о 30-дневном прекращении огня на Украине

Вашингтон надеется, что РФ и Украина согласятся на предложение президента США Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, во время телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским в четверг была затронута тема предложенного США 30-дневного прекращения огня.

"Мы надеемся, что обе стороны согласятся на него", - заявила Ливитт, пояснив, что данное предложение поддерживают европейские страны.

На уточняющий вопрос о том, получил ли Трамп ответ на это предложение от Зеленского или президента России Владимира Путина, Ливитт заявила, что ей "об этом неизвестно".

"Но, разумеется, если будет реакция или новости [на этот счет], я уверена, что вы услышите об этом непосредственно от президента", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Ливитт охарактеризовала разговор Трампа с Зеленским как "хороший и продуктивный". По ее словам, Зеленский, в частности, проинформировал хозяина Белого дома о том, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о недрах.

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Ранее Трамп разместил в социальной сети Truth Social публикацию, в которой заявил, что США вместе с партнерами введут санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Президент РФ неоднократно высказывался в поддержку урегулирования украинского конфликта, но только с учетом интересов России и при устранении первопричин кризиса. Только это, по словам российского лидера, приведет к долгосрочному миру, в котором заинтересована Москва.