Вучич обратился к Путину на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич по-русски поблагодарил российского лидера Владимира Путина за великолепный парад.

Он сделал это в ходе разговора с российским президентом в Кремле.

«Спасибо вам ещё раз за это торжественное мероприятие, за великолепный парад, на котором мы сегодня присутствовали», — отметил Вучич.

Кроме того, он выразил надежду на встречу с российским лидером в Сербии.

Путин заявил, что высоко ценит решение Вучича приехать в Москву на 9 Мая

Ранее Путин встретился с сербским лидером в Кремле.

Вучич заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что он дал слово Владимиру Путину быть 9 мая в Москве и своё слово сдержал.