Трамп не планирует встречу с Путиным во время поездки на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе поездки на Ближний Восток на следующей неделе. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ее спросили, есть ли какая-либо вероятность того, что Трамп встретится с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток на следующей неделе.

"Президент [Трамп] ответил на этот вопрос вчера: этого не произойдет", - ответила Ливитт.

Как сообщил ранее на этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина "нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая". Трамп сигнализировал в апреле, что рассчитывает "в какой-то момент" на встречу с Путиным. Затем он выразил мнение, что встреча может состояться "вскоре после" его поездки на Ближний Восток. Как ожидается, в период с 12 по 16 мая Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.