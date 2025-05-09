Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас по поводу его визита в Москву на празднование Дня Победы.

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"Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии у тебя нет никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит к европейской повестке", - написал он в соцсетях, обращаясь к Каллас.

Фицо напомнил, что в боях за освобождение Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и его визит был призван почтить их память.

Фицо сделал заявление от имени Словакии во время визита в Москву

Фицо также выразил несогласие с политикой "нового железного занавеса", в создании которого, по его мнению, усердно участвует Каллас. Он подчеркнул важность диалога и встреч между политиками, даже если у них разные точки зрения.