Фицо высказался против нового "железного занавеса" в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, принимающий участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве, в выложенном в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) видеообращении к согражданам высказался против создания нового "железного занавеса" в Европе. Он призвал выстраивать нормальные и дружественные отношения с Россией.

"Отвергаю, чтобы Евросоюз, Европа возводила какой-то новый "железный занавес". Поэтому воспринимайте, пожалуйста, мое присутствие в Москве как четкую попытку протянуть над этим "железным занавесом" руку для [развития] нормального дружеского и экономического сотрудничества с РФ и одновременно как подачу руки потомкам тех [воинов], которые погибли при освобождении Словакии в 1944-1945 годах и благодаря которым мы в Словакии могли жить мирно и свободно, как живем и сейчас".

Словацкий премьер также сообщил, что встретился с генсекретарем ЦК Компартии Вьетнама. По его словам, на встрече речь шла о вопросах, связанных с подготовкой визита Фицо в эту страну во второй половине года. "Мы попросили вьетнамскую сторону отменить визы для словаков", - сказал глава правительства, отметив, что ответ был положительным. Братислава и Ханой планируют, по его словам, развивать, в частности, сотрудничество в оружейной промышленности и атомной энергетике.

Кроме прочего, в своем видеообращении Фицо заявил, что его программа в Москве очень насыщена, и отверг высказывания главы дипломатии ЕС Каи Каллас, повторно критиковавшей его за визит в Москву.