Мерц назвал сроки вступления Украины в ЕС
Украина в дальнейшем сможет стать членом Евросоюза, предположил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, глава правительства рассказал о перспективах Украины в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
«У Украины есть перспектива вхождения в ЕС», — отметил Мерц.
Канцлер уточнил, что вступление Украины в Евросоюз «по срокам произойдет раньше, чем вступление в НАТО».
Рютте высказался о членстве Украины в НАТО
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вступление Киева в ЕС разрушит венгерскую экономику.