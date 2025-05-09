Мерц назвал сроки вступления Украины в ЕС

Украина в дальнейшем сможет стать членом Евросоюза, предположил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава правительства рассказал о перспективах Украины в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

«У Украины есть перспектива вхождения в ЕС», — отметил Мерц.

Канцлер уточнил, что вступление Украины в Евросоюз «по срокам произойдет раньше, чем вступление в НАТО».

Рютте высказался о членстве Украины в НАТО

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вступление Киева в ЕС разрушит венгерскую экономику.