Страна ЕС выслала украинских дипломатов

Будапешт выслал двух дипломатов, работавших в посольстве Украины и заподозренных в шпионаже в пользу Киева, рассказал в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Накануне СБУ объявила о разоблачении в Закарпатской области первой в истории страны агентурной сети военной разведки Венгрии. В ведомстве пояснили, что задержанные занимались по заданию из Будапешта сбором сведений о регионе и поиском уязвимых мест в наземной и воздушной обороне.

«Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием» — рассказал Сийярто.

Венгрия отказалась помогать Украине

Ранее сообщалось, что прокуратура Польши предъявила обвинение украинцу, якобы работавшему на российскую разведку. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.