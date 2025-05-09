Фицо заявил, что Словакия благодарит своих освободителей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо от имени своей страны выразил благодарность советским воинам-освободителям. Об этом глава правительства, принимающий участие в проходящих в Москве торжествах по случаю 80-летия Победы, написал в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Словакия благодарит своих освободителей, - отметил Фицо. - Частью празднования Победы над фашизмом было возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля как выражение уважения ко всем воинам [освободителям]. Считаю, как патриот, своей обязанностью подтвердить этим [актом] нашу благодарность освободителям. Это и ответ тем, кто хочет насильственно менять историю в [интересах своих] актуальных геополитических целей".

"Словакия встала рядом с мировыми державами в качестве равноценного и признанного партнера прежде всего благодаря своим четким и понятным [им занимаемым ею] позициям и закрепленным [в словацком народе] ценностям. Одной из опор нашей современной государственности является четко [выраженная и поддерживаемая в республике] антифашистская традиция. Этим мы по праву горды", - отметил Фицо.

В Facebook он выложил фотографии из Москвы, включая снимок с президентом РФ Владимиром Путиным.