В Париже рассказали, куда направят замороженные активы России

Париж направит доходы от замороженных суверенных активов РФ на обслуживание переданных ВСУ самоходных гаубиц Caesar, рассказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, в 2022-2025 годах Франция передала Украине около 140 гаубиц Caesar: 60 до 2024 года и еще 80 — после. Они менее чем за минуту выпускают шесть снарядов дальностью до 40 км с высокой точностью.

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Кроме того, в июне 2024 года Владимир Зеленский подписал с франко-германским оборонным концерном KNDS соглашение по созданию на Украине производственного филиала.

«Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через своё предприятие KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине», — отметил Барро.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в период с 10 апреля по 6 мая 2025 года в ходе боевых действий были уничтожены как минимум 7 САУ Caesar производства Франции.