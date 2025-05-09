Tasnim: Иран согласился провести 11 мая в Омане переговоры с США

Иран согласился провести в воскресенье четвертый раунд переговоров с США по вопросу урегулирования кризиса вокруг своей ядерной программы. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, Тегеран дал согласие на проведение очередного раунда в Омане.

США и Иран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Первый раунд прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий - 26 апреля снова в Маскате. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

1 мая министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что очередной раунд переговоров между США и Ираном, который был запланирован на 3 мая, отложен "по логистическим причинам". Корреспондент портала Axios Барак Равид написал в X, сославшись на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, что четвертый раунд американо-иранских переговоров может состояться 10-11 мая. В свою очередь агентство NourNews со ссылкой на источники сообщило, что очередные консультации пройдут 11 мая в столице Омана.