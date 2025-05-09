Мерц указал на «шанс» договориться о 30-дневном перемирии на Украине

Фридрих Мерц выразил надежду, что Москве и Киеву удастся прийти к согласию о прекращении огня уже на этих выходных.

Об этом новый глава правительства Германии сообщил на пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте. Канцлер также отметил, что полностью согласен с инициативой президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине. Мерц добавил, что его позицию разделяют правительства Франции, Великобритании и Польши.

Мерц назвал сроки вступления Украины в ЕС

Как ранее заявил глава МИДа России Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения. Нужно искоренить его первопричины, в том числе угрозы безопасности для России, отметил министр. Он уточнил, что речь идёт о расширении НАТО на восток и попытках втягивания Украины в Североатлантический альянс.