Отказ Эстонии пропустить словацкий спецборт в Москву был нарушением всех возможных правил Европейского союза, рассказал в своем Telegram-канале евродепутат от Словакии Любош Блага.

В среду, 7 мая, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в РФ, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут.

«Запрет Эстонии на пролет нашего государственного самолета с премьер-министром Робертом Фицо на борту был нарушением всех возможных правил ЕС», — отметил Блага.

Депутат пояснил, что делегация Словакии находится в Москве, празднует победу над нацизмом вместе с освободителями.

Блага подчеркнул, что гордится тем, что Фицо приехал в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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По его словам, в ближайшее время он вместе с группой евродепутатов из Германии, Чехии и Кипра возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.