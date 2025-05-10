Брат папы Римского рассказал о его любимой детской игре

Новоизбранный папа Римский Лев XIV в детстве любил играть в священника. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на брата понтифика Луи Превоста.

© Газета.Ru

«Будучи мальчиком, выросшим в пригороде Чикаго, будущий Папа Лев XIV не притворялся ковбоем или грабителем банков. Вместо этого он любил играть в священника», — говорится в статье.

В публикации говорится, что семья маленького Роберта (мирское имя папы — прим. ред.) часто шутила, что он станет понтификом. По словам брата папы Римского, в детстве Лев XIV всегда выступал в роли примирителя в конфликтах между братьями.

Новый Папа Римский объяснил выбор своего имени эпохой перемен

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил официальное поздравление новоизбранному папе Римскому Льву XIV. В обращении патриарх выразил надежду, что при новом предстоятеле отношения между православной и католической церквями будут развиваться в духе сотрудничества.

Ранее в Госдуме оценили избрание Льва XIV новым папой Римским.