США, Европа и Украина создали план по урегулированию конфликта

Представители США, стран Европы и Украины, участвующие в переговорах по урегулированию ситуации, создали документ по прекращению конфликта, состоящий из 22 пунктов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

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Согласно информации издания, одно из положений плана содержит 30-дневное прекращение огня, а другое соответствует требованию Москвы о том, что США не станут поддерживать членство Украины в НАТО.

Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф в ближайшее время представит данный план президенту России Владимиру Путину.

«Если Путин хочет найти выход, вот его выход», — прокомментировал документ один из собеседников издания.

В США предрекли поражение Украине в конфликте с Россией

Ранее на Украине заявили, что с 12 мая страна готова к прекращению огня на 30 дней. Глава украинского МИД Андрей Сибига заметил, что это прекращение огня будет распространяться как на сушу, так и на воздух и море.