"Это невозможно": Уиткофф сделал заявление о переговорах с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ответил в интервью изданию Breitbart на вопрос о том, почему Вашингтон изменил тактику и пошел на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Уиткофф задал риторический вопрос о том, смогут ли США вообще добиться решения украинского конфликта, если не будут разговаривать с Владимиром Путиным?

CNN: Путин мог изменить цели по конфликту на Украине

"Это даже невозможно", - подчеркнул спецпосланник американского лидера.

Уиткофф добавил, что сама идея о том, что США не должны разговаривать с президентом России, является нелепой.