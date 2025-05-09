"Это невозможно": Уиткофф сделал заявление о переговорах с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ответил в интервью изданию Breitbart на вопрос о том, почему Вашингтон изменил тактику и пошел на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине.
Уиткофф задал риторический вопрос о том, смогут ли США вообще добиться решения украинского конфликта, если не будут разговаривать с Владимиром Путиным?
CNN: Путин мог изменить цели по конфликту на Украине
"Это даже невозможно", - подчеркнул спецпосланник американского лидера.
Уиткофф добавил, что сама идея о том, что США не должны разговаривать с президентом России, является нелепой.