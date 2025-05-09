YouTube-канал Арестовича* заблокировали на Украине

Видеохостинг YouTube ограничил доступ на Украине к каналам бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича (*внесен в России в список террористов и экстремистов), политолога Константина Бондаренко и журналиста Дмитрия Васильца, переехавшего в Россию. Об этом сообщает Центр по борьбе с фейками при СНБО.

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Эти лица включены в санкционный список СНБО.

Блокировка касается только пользователей, которые указали Украину как страну пребывания в настройках YouTube. Для зрителей из других стран эти каналы остаются доступными.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Арестовича.