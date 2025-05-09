Додик сделал заявление после встречи с Путиным

После встречи с российским президентом Владимиром Путиным лидер Республики Сербской (энтитета Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что боснийские сербы могут рассчитывать на поддержку Москвы в вопросах, связанных с сохранением условий Дейтонского соглашения. Об этом сообщает РИА Новости.

«После грандиозного парада российской армии в Москве я сегодня говорил с президентом Владимиром Путиным о братском сотрудничестве русского и сербского народов. Республика Сербская может рассчитывать на поддержку России и президента Путина в защите Дейтонского мирного соглашения», — отметил Додик.

До этого Додик призвал гарантов защитить Дейтонское соглашение — в том числе этот призыв обращен к России.

«Учитывая совокупное положение в связи с нарушением Дейтонского мирного соглашения, абсолютно естественно, что как сторона, подписавшая все аннексы Дейтона, Республика Сербская от Сербии и Хорватии запросит защиты соглашения и нашей позиции, так как они подписали рамочное соглашение. РС и от России, США и Франции как гарантов Дейтонского соглашения запросит защиты Дейтона», — сказал политик.

Ранее Германия и Австрия решили запретить въезд Милораду Додику в свои страны.