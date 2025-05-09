Сербский народ приветствует участие президента Сербии Александра Вучича в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы, которые проходят в Москве. Об этом депутат Народной скупщины (парламента) Сербии Йован Палалич заявил «Парламентской газете» 9 мая.

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«Сербы являются одним из наиболее пострадавших во Второй мировой войне народов. Вместе с братским русским народом мы смогли освободить нашу страну. Сербы благодарны русскому народу за помощь в освобождении Белграда и Сербии от четырехлетней фашистской оккупации», — подчеркнул законодатель.

По его словам, несмотря на все вызовы и давление, с которым сталкивается Сербия, пытаясь сохранить свою независимую и суверенную политику, не было никаких сомнений относительно необходимости присутствия президента Сербии в Москве.

«Это событие подтверждает, что мы всегда были вместе на правильной стороне истории. Сербский и русский народы всегда будут поддерживать друг друга в самых сложных условиях, потому что мы разделяем общие ценности», — отметил Палалич.

Он выразил уверенность в том, что сербы никогда не забудут огромнейшую жертву русского народа, принесенную во имя свободы всех в Европе.