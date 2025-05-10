Каллас понадеялась, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что Соединенные Штаты присоединятся к так называемому «спецтрибуналу» против России. Об этом сообщает «Укринформ».

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Глава дипломатии ЕС напомнила, что США работали над трибуналом вместе с Евросоюзом два года, а затем вышли из инициативы.

«Американцы многое сделали, и мы надеемся, что они снова присоединятся позже, потому что теперь все технические детали урегулированы», — сказала Каллас.

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Она отметила, что и любые другие страны могут присоединиться к этому «спецтрибуналу», направленному против России.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ. По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».